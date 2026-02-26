Vater soll Frau und Kinder im Schlaf erschossen haben

Nach dem gewaltsamen Tod einer vierköpfigen Familie in Oberfranken (Deutschland) hat eine Untersuchung der Leichen erste Erkenntnisse gebracht. Der 52 Jahre alt Familienvater habe seine 49 Jahre alte Frau und die beiden Kinder im Alter von sechs und 14 Jahren mutmaßlich erschossen, als die drei geschlafen hätten, teilten Polizei und Staatsanwalt mit. Danach erschoss sich der Mann nach derzeitigen Erkenntnissen selbst.

Auch zum möglichen Zeitpunkt der Gewalttat nannten die Ermittler neue Details. Demnach hatte es am 16. Februar abends zuletzt soziale Kontakte zur Familie gegeben. Polizisten hatten Eltern und Kinder vier Tage später tot in ihrer Wohnung in Strullendorf (Landkreis Bamberg) gefunden. Zuvor hatten Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus den Vermieter wegen eines ungewöhnlichen Geruchs verständigt, dieser wiederum rief letztlich die Polizei.