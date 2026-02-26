Nach Messerangriff von Mutter: 9-Jährige stürzt sich von Balkon

Eine Mutter soll ihre neunjährige Tochter mit einem Messer in Bremen bedroht und verletzt haben.

Das Mädchen flüchtete auf den Balkon und ließ sich aus dem ersten Stock fallen, wie die Polizei mitteilte. Ein 62 Jahre alter Nachbar beobachtete die Situation und fing die Neunjährige auf. Das Mädchen wurde laut Polizei leicht verletzt.