Nach Messerangriff von Mutter: 9-Jährige stürzt sich von Balkon

Der 62-jährige Nachbar rettete das Mädchen. Sie wurde leicht verletzt.
26.02.2026, 10:22

Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs in der Dunkelheit.

Eine Mutter soll ihre neunjährige Tochter mit einem Messer in Bremen bedroht und verletzt haben.

Das Mädchen flüchtete auf den Balkon und ließ sich aus dem ersten Stock fallen, wie die Polizei mitteilte. Ein 62 Jahre alter Nachbar beobachtete die Situation und fing die Neunjährige auf. Das Mädchen wurde laut Polizei leicht verletzt.

Mutter angeblich psychisch krank

Warum die Situation in der gemeinsamen Wohnung am Mittwochnachmittag eskalierte, war unklar. Einsatzkräfte nahmen die Mutter fest. Die 38-Jährige soll psychisch krank sein und wird nun in einer Klinik behandelt. Das Mädchen ist inzwischen bei seinem Vater.

