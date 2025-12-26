USA

Schwere Winterstürme: Über 1.000 Flüge nach Weihnachten gestrichen

In New York waren für die Nacht auf Samstag bis zu 25 Zentimeter Schnee vorausgesagt. Fast 4.000 Flüge waren verspätet.
26.12.25, 20:27
Angesichts von Unwetterwarnungen vor schweren Winterstürmen und starkem Schneefall im Mittleren Westen und Nordosten der USA haben Fluggesellschaften mitten im weihnachtlichen Rückreiseverkehr mehr als 1000 Flüge gestrichen. Am Freitag waren laut der Website Flightaware 1.191 in den USA Flüge abgesagt und 3.974 Flüge verspätet. In New York waren für die Nacht auf Samstag bis zu 25 Zentimeter Schnee vorausgesagt.

Der US-Wetterdienst NWS sagte für die Region im Norden der Großen Seen Schneefall vorher und warnte vor schwierigen Straßenverhältnissen.

Der scheidende New Yorker Bürgermeister Eric Adams erklärte, in der Stadt gelte eine Unwetterwarnung wegen eines Wintersturms. Städtische Mitarbeiter seien zum Schneeräumen der Straßen im Einsatz. Flightaware zufolge fielen allein an den Flughäfen rund um die US-Metropole 785 Flüge aus.

USA Weihnachten
Agenturen, best  | 

