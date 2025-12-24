Flieger von Wien nach Budapest musste umkehren

Austrian Airlines setze mehrere Flugzeuge von Air Baltic ein, so Austrian Wings . Eine dieser Maschinen ist der Airbus A220-300. Südöstlich der slowakischen Hauptstadt Bratislava wich OS 639 von der ursprünglich geplanten Route ab und flog zunächst Warteschleifen. Um 21.56 Uhr sei der AUA-Flug 639 wieder in Wien gelandet, hieß es.

Wegen Problemen mit dem Enteisungssystem musste gestern Abend eine Maschine der Air Baltic, die im Auftrag von Austrian Airlines unterwegs war, ihren Flug abbrechen. Betroffen war der AUA-Flug 639 von Wien nach Budapest. Das berichtet das Luftfahrtmagazin Austrian Wings.

Grund für den Abbruch des Fluges nach Budapest waren demnach technische Probleme mit dem Enteisungssystem, wie AUA-Sprecherin Andrea Hansal gegenüber Austrian Wings bestätigte.

"Die Entscheidung zur Rücklandung wurde getroffen, da in Budapest eine Reparatur kurzfristig nicht möglich gewesen wäre. Die Passagiere wurden dann mit einem Ersatzflugzeug von Air Baltic - leider mit der entsprechend entstandenen Verspätung - ohne Probleme nach Budapest geflogen", so Hansal.