Ermittlungen: KI-Chatbot führte "romantische Gespräche" mit Kindern

Der Chatbot bezeichnete den Körper eines Kindes als "Kunstwerk"

Der Senator aus Missouri führte ein Beispiel an, bei dem der KI-Chatbot von Meta den Körper eines achtjährigen Kindes als "Kunstwerk" und "einen Schatz, den ich zutiefst verehre" bezeichnete.

Ein Meta-Sprecher erklärte der Nachrichtenagentur AFP am Freitag in dem Zusammenhang: "Wir haben klare Regeln, welche Art von Antworten KI-Charaktere geben dürfen, und diese Regeln verbieten Inhalte, welche Kinder sexualisieren, sowie sexualisierte Rollenspiele zwischen Erwachsenen und Minderjährigen".