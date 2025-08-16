Nach Berichten über mutmaßlich erlaubte "romantische" und "sinnliche" Gespräche des KI-Chatbots von Meta mit Minderjährigen hat ein US-Senator Ermittlungen gegen die Facebook-Muttergesellschaft angekündigt. Der republikanische Senator Josh Hawley erklärte am Freitag, der von ihm geleitete Unterausschuss des Justizausschusses des Senats werde prüfen, ob KI-Produkte von Meta "die Ausbeutung, Täuschung oder andere kriminelle Handlungen gegenüber Kindern ermöglichen".
Ermittlungen: KI-Chatbot führte "romantische Gespräche" mit Kindern
Ein US-Senator kündigt jetzt an, die KI-Produkte von Meta überprüfen zu wollen.
Kommentare