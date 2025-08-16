Welt

Ermittlungen: KI-Chatbot führte "romantische Gespräche" mit Kindern

Mark Zuckerberg steht vor einer Videowall. Darauf steht "Meta AI with Llama 3.2 multimodal"
Ein US-Senator kündigt jetzt an, die KI-Produkte von Meta überprüfen zu wollen.
16.08.25, 07:49
Nach Berichten über mutmaßlich erlaubte "romantische" und "sinnliche" Gespräche des KI-Chatbots von Meta mit Minderjährigen hat ein US-Senator Ermittlungen gegen die Facebook-Muttergesellschaft angekündigt. Der republikanische Senator Josh Hawley erklärte am Freitag, der von ihm geleitete Unterausschuss des Justizausschusses des Senats werde prüfen, ob KI-Produkte von Meta "die Ausbeutung, Täuschung oder andere kriminelle Handlungen gegenüber Kindern ermöglichen".

Der Senator verlangt die Offenlegung sämtlicher Dokumente

Hawley veröffentlichte ein Schreiben an Meta-Chef Mark Zuckerberg, in dem er die Offenlegung sämtlicher Dokumente und Mitteilungen im Zusammenhang mit Berichten forderte, wonach KI-Chatbot des Unternehmens "romantische" und "sinnliche" Gespräche mit Minderjährigen führen dürfen. Meta wurde aufgefordert, alle relevanten Unterlagen aufzubewahren und sie bis zum 19. September dem Kongress vorzulegen.

Der Chatbot bezeichnete den Körper eines Kindes als "Kunstwerk"

Der Senator aus Missouri führte ein Beispiel an, bei dem der KI-Chatbot von Meta den Körper eines achtjährigen Kindes als "Kunstwerk" und "einen Schatz, den ich zutiefst verehre" bezeichnete.

Ein Meta-Sprecher erklärte der Nachrichtenagentur AFP am Freitag in dem Zusammenhang: "Wir haben klare Regeln, welche Art von Antworten KI-Charaktere geben dürfen, und diese Regeln verbieten Inhalte, welche Kinder sexualisieren, sowie sexualisierte Rollenspiele zwischen Erwachsenen und Minderjährigen".

(kurier.at, pwi)  | 

