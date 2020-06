US-Filmproduzent Guillod der mehrfachen Vergewaltigung beschuldigt

In den USA ist erneut ein Hollywood-Produzent beschuldigt worden, Frauen sexuell angegriffen und vergewaltigt zu haben. David Guillod stellte sich am Montag (Ortszeit) im südkalifornischen Santa Barbara der Polizei, teilte sein Anwalt mit. Der 53-Jährige hat etwa den in Berlin spielenden Actionfilm "Atomic Blonde" mit Charlize Theron in der Hauptrolle produziert. Er weist alle Vorwürfe zurück.

Guillod wurde nach seinem Erscheinen bei der Polizei formell der mehrfachen Vergewaltigung, sexueller Angriffe und der Entführung von vier Frauen beschuldigt. Die Vorwürfe beziehen sich nach Angaben der Staatsanwälte auf Vorgänge, die bis zu acht Jahre zurückliegen. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 21 Jahre Haft.