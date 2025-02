Keine Gerechtigkeit für Ralph Yarl: Schütze stirbt vor Urteil

In den USA hat, grob gesagt, jeder das Recht, eine Waffe zu besitzen, und es wird geschätzt, dass etwa 40 Prozent der Amerikaner in einem Haushalt mit einer Schusswaffe leben.

Jährlich sterben in den USA rund 50.000 Menschen durch Schusswaffen . In Missouri und etwa 30 weiteren Bundesstaaten gelten die sogenannten "Stand Your Ground"-Gesetze . Diese senken die Schwelle für den straffreien Einsatz tödlicher Gewalt sowohl auf Privatgrundstücken als auch im öffentlichen Raum erheblich. Oft reicht bereits das Gefühl einer Bedrohung aus, um eine Waffe einzusetzen.

Teenager klingelt an falscher Tür - und wird angeschossen

Ein Fall in den USA erregte international großes Aufsehen: Im April 2023 entkam der Teenager Ralph Yarl nur knapp dem Tod durch eine Kugel. Als er seinen Zwillingsbruder abholen wollte, klingelte er versehentlich an der falschen Tür. Der weiße Hausbesitzer Andrew Lester fühlte sich offenbar durch den damals 16-Jährigen bedroht und schoss zweimal durch ein Fenster auf ihn. Eine Kugel traf Yarl am Kopf.

Ralph Yarl überlebte den Angriff wie durch ein Wunder, erlitt jedoch laut Angaben seiner Familie ein Schädel-Hirn-Trauma. Nach drei Tagen konnte der Schüler das Krankenhaus wieder verlassen. Yarls Familie reichte Klage wegen Körperverletzung ein.

Lesters Anwalt argumentierte, sein Mandant habe in Selbstverteidigung gehandelt. Der damals 84-jährige Lester gab an, er habe angenommen, jemand wolle in sein Haus einbrechen, wie ABC News berichtete. Im Jahr 2023 plädierte Lester zunächst auf nicht schuldig und wurde gegen eine Kaution von 200.000 US-Dollar freigelassen.