Unwetter in Rom: 20 Meter hoher Pinienbaum nahe Kolosseum umgestürzt

Die Stadt Rom wird seit Tagen von heftigen Niederschlägen heimgesucht. Nach schweren Unwettern ist dort ein mehr als 20 Meter hoher Pinienbaum in der Nähe des Kolosseums umgestürzt. Der Baum fiel am Sonntagabend auf den Kaiserforen unweit der U-Bahn-Station Colosseo.

Die Feuerwehr und die Stadtpolizei sperrten das Gebiet ab. Keine Menschen wurden verletzt, wie Medien berichteten.