Unwetter in Rom: 20 Meter hoher Pinienbaum nahe Kolosseum umgestürzt
Die Stadt Rom wird seit Tagen von heftigen Niederschlägen heimgesucht. Nach schweren Unwettern ist dort ein mehr als 20 Meter hoher Pinienbaum in der Nähe des Kolosseums umgestürzt. Der Baum fiel am Sonntagabend auf den Kaiserforen unweit der U-Bahn-Station Colosseo.
Die Feuerwehr und die Stadtpolizei sperrten das Gebiet ab. Keine Menschen wurden verletzt, wie Medien berichteten.
In der Gegend befindet sich der mittelalterliche Turm "Torre dei Conti", der im November eingestürzt war. Dabei war ein rumänischer Arbeiter ums Leben gekommen. Das Gelände um den Turm ist immer noch abgeriegelt. Experten warnen vor akuter Einsturzgefahr, da Risse im Mauerwerk festgestellt wurden und die Stabilität des Bauwerks stark beeinträchtigt ist.
Die Unwetters mit heftigen Gewittern hielten die Einsatzkräfte in der Nacht auf Montag auf Trab. Mehr als hundert Einsätze wurden gemeldet.
