Uni Köln: Menschlicher Schädel verschwunden

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Aus der Anatomie der Uni Köln ist ein menschlicher Schädel verschwunden. Die Universität geht von Diebstahl aus und hat nach eigenen Angaben Anzeige bei der Polizei erstattet. Der ursprünglich aus Australien stammende Schädel sei aus einem verschlossenen Raum im Präparationslabor entnommen und durch ein anderes Objekt ersetzt worden. Es handele sich um den Schädel eines indigenen Menschen aus Australien, teilte die Uni mit.

Eigentlich hätte er zusammen mit zwei weiteren Schädeln am Donnerstag in einer feierlichen Zeremonie an Vertreter von Gemeinschaften australischer First Nations zurückgegeben werden sollen. Schädel stammte von australischem Indigenen "Zur Bestürzung der Beteiligten hat sich in der Vorbereitung der Übergabe herausgestellt, dass einer der drei Vorfahren ausgetauscht worden ist“, heißt es in der Mitteilung. Die Prorektorin der Uni, Prof. Beatrix Busse, habe die Vertreter der First Nations um Entschuldigung gebeten.