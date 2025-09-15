Die Revolutionärin der englischen Privatclubs

Bei englischen Privatclubs tauchen Bilder von eindrucksvollen Fassaden auf, von Zigarrenrauch und Männern vielleicht mit Monokel, jedenfalls im Anzug. Doch die Tür, durch die es an diesem Abend geht, führt in den hellen Speisesaal des noblen Claridge’s Hotel in Mayfair. Im rechten Eck sitzt Lisa Tse am Kopf einer langen Tafel. Die 45-jährige Britin – Fotografin, Beraterin und Direktorin jener Kreativagentur, die am Videospiel Fortnite beteiligt war – hat vor fünfzehn Jahren The Sorority aus der Taufe gehoben – einen Privatclub exklusiv für Frauen.

Es ist Englands geheimnisvollste Tradition: 1693 eröffnete Francis White in der St. James Street ein „Chocolate House“, das bald zum Treffpunkt für Aristokraten wurde – männliche versteht sich. Es folgte der Brooks’s Club, dann Boodle’s. Ende des 19. Jahrhunderts gab es in London rund 400 Klubs für den netzwerkenden Gentleman; heute sind knapp ein Dutzend immer noch aktiv.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Lisa Tse Feines Ambiente im Sorority

Auf der langen Tafel im Claridge’s trudeln die Gäste des Abends ein: eine Designerin, eine Ärztin, die eine private Ambulanz errichten möchte, eine Ernährungsberaterin, die als Privatköchin für exklusive Kunden aufgekocht hat und nun ihre eigene Produktlinie führt.

Im Sommer 2010 wollte Lisa Tse dem englischen Netzwerken eine weibliche Note geben. Sie war 30 Jahre alt, hatte in vier Jahren drei Unternehmen geleitet – und suchte Inspiration. „Ich arbeitete mit Investoren, Shareholder “, erzählt sie, „ hauptsächlich weiße Männern.“ Die wenigen Frauen, die sie in diesen Kreisen traf, hatten sich den männlichen Eigenschaften angepasst. „Es gab diese Erwartung, dass alles großartig sein musste.“ Lisa Tse wollte einen Raum schaffen, in dem Offenheit möglich ist. „Es war eine Erleichterung, Frauen zu treffen, die mit ihren Fehlern im Reinen waren.“ Einkommensschere Die Schere zwischen Männern und Frauen klafft in Großbritannien immer noch weit auseinander. Das sieht man im öffentlichen Raum: Eine Studie von Art UK ergab, dass es in London mehr Statuen von Männern namens John als von Frauen gibt. Aber auch beim finanziellen Erfolg: Männliche Hochschulabsolventen verdienen fünf Jahre nach ihrem Studienabschluss ein Fünftel mehr als ihre Kommilitoninnen. In Finanzsektor kann der Gender Pay Gap fast 50 Prozent betragen. Zum Vergleich: In Österreich liegt das geschlechtsspezifische Lohngefälle im Durchschnitt bei 18 Prozent. Um die Diskrepanz sichtbar zu machen, realisierte Lisa Tse vor sieben Jahren ein Pionierprojekt: Sie ließ im britischen Parlament 209 Porträts von Männern durch solche von Frauen ersetzen. „Wir hatten nicht bewusst vor 209 Männer zu ersetzen. Wir haben einfach die aktuellen Porträts entfernt – und das waren nun einmal zu 90 Prozent Männer.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Lisa Tse Mitglieder im Sorority-Club