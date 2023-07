Keine Musik mehr ab Mitternacht: Italienische Stadt führt strenge Regeln ein

Auch der Mailänder Stadtrat will ein Maßnahmenpaket verabschieden, um das Nachtleben zu regeln. Die Notwendigkeit für die Verwaltung ergibt sich aus der Tatsache, dass die Zahl der Ausgehviertel in den letzten Jahren auf etwa 15 angestiegen ist, berichtete der Stadtrat für Sicherheit Marco Granelli. Die Gemeinde will auch Klagen seitens der Bürger wegen Lärmbelästigung aus Nachtlokalen im Zentrum vorbeugen.

Stadt Brescia von Ehepaar verurteilt

Die Stadt Brescia war kürzlich zur Zahlung einer Entschädigung von 50.000 Euro an ein Ehepaar verurteilt worden, das über Gesundheitsschäden infolge des Lärms durch Nachtlokale im Zentrum geklagt hatte. Laut dem Urteil des Obersten Gerichts in Rom muss die Stadt das Recht des Privatbürgers garantieren, dessen Gesundheit durch zu starkem Lärm bedroht ist.

Verordnung für öffentliche Lokale

In Mailand wird daher eine Verordnung für öffentliche Lokale geplant. In den als kritisch eingestuften Ausgehvierteln kann die Stadtverwaltung Neueröffnungen von Lokalen beschränken. An Mailand könnten sich andere Städte mit Ausgehvierteln ein Beispiel nehmen.