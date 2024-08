Trauer in Neuseeland: Tuheitia, König der Maori, ist gestorben

Tuheitia war der siebente König der indigenen Bevölkerung des Pazifikstaats, seit 1958 die "Kiingitanga" (Maori-Königsbewegung) mit dem Ziel gegründet worden war, die Ureinwohner unter einem einzigen Herrscher zu vereinen. Auf staatlicher Ebene haben Maori-Könige keine Macht, aber sie spielen eine große symbolische und kulturelle Rolle der Einheit unter den verschiedenen Maori-Stämmen und üben damit auch nationalen Einfluss aus. In Neuseeland leben heute rund 900.000 Maori, das sind etwas mehr als 17 Prozent der Bevölkerung.

Nur wenige Tage nach dem 18. Jahrestag seiner Krönung ist in Neuseeland Maori-König Tuheitia Pootatau Te Wherowhero gestorben. Er wurde 69 Jahre alt. Erst kürzlich hatte er sich einer Herzoperation unterzogen. Er sei nun im Krankenhaus im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen, hieß es in einer Erklärung aus Tuheitias Büro.

"Ein Häuptling, der ins Jenseits übergegangen ist. Ruhe in Liebe", hieß es in der Erklärung weiter. Das Kulturministerium teilte mit, dass die Flaggen an allen öffentlichen Gebäuden auf halbmast wehen sollen, "als Zeichen der tiefsten Trauer und des Respekts".

Ministerpräsident Christopher Luxon sagte, er werde die "unerschütterliche Hingabe" des Königs nicht vergessen. Er habe Neuseeland "unauslöschlich geprägt".