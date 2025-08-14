Alarm in Pompeji: Tourist wird beim Stehlen von antiken Steinen erwischt

Ein schottischer Tourist ist angezeigt worden, weil er sechs Steine aus dem antiken Pompeji als "Souvenir" in seinem Rucksack versteckt hatte. Er wurde auf frischer Tat ertappt, berichteten die Carabinieri am Donnerstag. Eine Fremdenführerin hatte eine Gruppe ausländischer Besucher durch die antike Stadt begleitet, die im Jahr 79 n. Chr. vom Ausbruch des Vesuvs verschüttet wurde. Während der Tour bemerkte sie, wie ein Tourist Teile des antiken Straßenpflasters sammelte.

Die Führerin informierte umgehend die Parkleitung und den Sicherheitsdienst und beschrieb genau, wie der Mann gekleidet war. Diese verständigten wiederum die Carabinieri, die den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später außerhalb der Ausgrabungen aufgriffen. In seinem Rucksack fanden sich fünf Steine und ein Ziegelbruchstück.