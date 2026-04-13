Eine Frau hat in Triest offenbar mindestens zwei Jahre lang mit dem Leichnam ihrer Mutter in der gemeinsamen Wohnung gelebt. Der bereits mumifizierte Körper lag im Schlafzimmer, bedeckt von einem Regenmantel und einem Haufen Kleidung. Die 57 Jahre alte Tochter, eine ehemalige Polizistin, wurde wegen Verbergens einer Leiche angezeigt. Die Staatsanwaltschaft in Triest leitete Ermittlungen ein.

Zur Klärung des genauen Todeszeitpunkts sollen eine Obduktion und toxikologische Untersuchungen durchgeführt werden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Tod der Frau mehr als zwei Jahre zurückliegen.