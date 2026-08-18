Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Hubschrauber auf griechischer Touristeninsel abgestürzt: Drei Tote
Die Maschine stürzte kurz nach dem Start vom Hubschrauberlandeplatz ins Meer. Der Pilot war erst seit zwei Monaten im Dienst.
Zusammenfassung
- Auf der griechischen Kykladen-Insel Sifnos ist ein privater Hubschrauber kurz nach dem Start ins Meer gestürzt, drei Menschen kamen ums Leben.
- Nach Angaben der Feuerwehr wurden der Pilot sowie ein Paar tot geborgen.
- Die Ursache des Absturzes des in Griechenland registrierten Hubschraubers war zunächst unklar.
Bei dem Absturz eines privaten Hubschraubers auf der bei Touristen beliebten griechischen Kykladen-Insel Sifnos sind drei Menschen ums Leben gekommen.
Nach dem Absturz des in Griechenland registrierten Hubschraubers seien die Leichen des Piloten sowie eines Paares leblos aufgefunden worden, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Die Ursache des Unfalls war zunächst nicht bekannt.
Absturz kurz nach dem Start
Die Maschine stürzte der griechischen Tageszeitung I Kathimerini zufolge wenige Sekunden nach dem Start vom nahe gelegenen Hubschrauberlandeplatz ins Meer.
Der Pilot des Hubschraubers vom Typ Bell war demnach erst vor zwei Monaten eingestellt worden.
Kommentare