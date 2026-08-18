Hubschrauber auf griechischer Touristeninsel abgestürzt: Drei Tote

Bei dem Absturz eines privaten Hubschraubers auf der bei Touristen beliebten griechischen Kykladen-Insel Sifnos sind drei Menschen ums Leben gekommen.

Nach dem Absturz des in Griechenland registrierten Hubschraubers seien die Leichen des Piloten sowie eines Paares leblos aufgefunden worden, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Die Ursache des Unfalls war zunächst nicht bekannt.