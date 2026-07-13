Riesiger Müllberg in Indien eingestürzt: Mehrere Tote

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Beim Einsturz eines riesigen Müllberges sind in Indien neun Angestellte einer Verbrennungsanlage getötet worden. Durch anhaltende Regenfälle seien tausende Tonnen Abfall ins Rutschen geraten und hätten ein Verwaltungsgebäude unter sich begraben, teilten die Betreiber der Antony Waste Handling Cell in Pimpri Chinchwad im Westen des Landes am Montag mit. Demnach ereignete sich das Unglück bereits am vergangenen Mittwoch. In der Anlage wird Müll zur Stromgewinnung verbrannt.

23 Menschen unter dem Müll begraben 23 Menschen wurden den Angaben zufolge unter dem Müll begraben. Neun starben, die übrigen 14 konnten gerettet werden. Die Bergungsarbeiten waren den Betreibern zufolge durch den weiter anhaltenden Regen behindert worden. Laut der Zeitung Times of India wurden am Montag drei der geretteten Menschen noch im Krankenhaus behandelt.