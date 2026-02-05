Welt

Tiroler (49) bei Badeunfall in Südafrika gestorben

Das Foto zeigt Blaulicht eines Einsatzwagens der Polizei.
Der 49-Jährige geriet wurde beim Schwimmen von einer Strömung erfasst, aus der er sich nicht befreien konnte.
05.02.26, 08:53

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein 49-jähriger Tiroler ist vergangenes Wochenende bei einem Badeunfall in Südafrika ums Leben gekommen. Der Mann soll von einer sogenannten Rippströmung erfasst worden sein, aus der er sich nicht mehr befreien konnte. 

Der Urlauber wurde zunächst in kritischem Zustand aus dem Wasser vor der Küstenstadt Wilderness gezogen, starb jedoch wenig später in einem Krankenhaus. Das Außenministerium bestätigte den Unfall gegenüber mehreren Medien.

Mutter will Sohn (14) aus Fluss retten – dann ertrinken beide
Ertrinkungs-Gefahr: Wie Sie bei einem Bade-Unfall richtig helfen

Mehr zum Thema

Südafrika
Agenturen, sif  | 

Kommentare