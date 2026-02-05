Tiroler (49) bei Badeunfall in Südafrika gestorben

Ein 49-jähriger Tiroler ist vergangenes Wochenende bei einem Badeunfall in Südafrika ums Leben gekommen. Der Mann soll von einer sogenannten Rippströmung erfasst worden sein, aus der er sich nicht mehr befreien konnte.

Der Urlauber wurde zunächst in kritischem Zustand aus dem Wasser vor der Küstenstadt Wilderness gezogen, starb jedoch wenig später in einem Krankenhaus. Das Außenministerium bestätigte den Unfall gegenüber mehreren Medien.