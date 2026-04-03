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Buckelwal "Timmy" lebt noch, aber Kadaver-Bergung wird vorbereitet

Nach seinem Tod soll das Tier zur Insel Dänholm transportiert und dort von Expertinnen und Experten obduziert werden.
03.04.2026, 11:02

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Ein Wal schwimmt ruhig an der Wasseroberfläche, im Hintergrund sind Bäume im Nebel zu sehen.

Der vor Wismar gestrandete Buckelwal ist noch am Leben. Sein Zustand habe sich in der vergangenen Nacht nicht verändert, hieß es am Freitag von der Wasserschutzpolizei und Greenpeace. Am Mittwoch waren jegliche Rettungsversuche eingestellt worden, er wird wohl in der Bucht sterben. Am Donnerstagvormittag erkundete bereits ein Vermessungsboot die Umgebung, um eine mögliche Bergung des Kadavers vorzubereiten.

Keine Hoffnung mehr für "Timmy": Buckelwal wird in der Ostsee sterben

Am Deutschen Meeresmuseum laufen zusammen mit den Behörden die Planungen für eine wissenschaftliche Obduktion, sollte der Wal sterben, wie das Museum mitgeteilt hatte. Nach seinem Tod soll das Tier zur Insel Dänholm transportiert und dort von externen und unabhängigen Expertinnen und Experten obduziert werden. All dies werde umfassend dokumentiert. Neben Untersuchungen zu möglichen Krankheiten und zur Todesursache sollen auch der Körper und die Organe des Wals vermessen, gewogen und beprobt werden. Die Proben sollten später der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden.

Buckelwal "Timmy" lebt noch, aber Kadaver-Bergung wird vorbereitet

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Wal an der Ostseeküste gestrandet

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Spezialisiertes Entsorgungsunternehmen

Ein Großteil des Walkörpers soll fachgerecht durch ein spezialisiertes Entsorgungsunternehmen behandelt werden. Aktuell werde zudem ein Angebot zur wissenschaftlichen Sicherung des Walskeletts geprüft, dass dem Institut für Biowissenschaften der Universität Rostock vorliege.

Drama um Buckelwal "Timmy" geht weiter: Rettungsaktion unterbrochen

Seit Anfang März hatte sich der Buckelwal viermal festgesetzt. Zunächst war er im Hafen von Wismar gesichtet worden, später am Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein und letztlich war er vor Wismar gestrandet.

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