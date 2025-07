Laut einem Polizeibericht, den AFP einsehen konnte, gehen die Ermittler von einem "Ehrenmord" des Vaters an seiner 16-jährigen Tochter in Pakistan aus. Er wurde demnach festgenommen.

"Ehrenmord": Vater erschoss Tochter wegen TikTok-Account

Die Familie des Opfers habe zunächst versucht, den Mord als Suizid darzustellen, hieß es von der Polizei in der Stadt Rawalpindi, in der sich die Tat am Dienstag ereignet hatte. Im mehrheitlich muslimischen Pakistan werden Mädchen und Frauen immer wieder Opfer von Gewalt von Familienmitgliedern, wenn sie sich nicht an die strengen gesellschaftlichen Regeln für das Verhalten in der Öffentlichkeit, darunter im Internet, halten.

TikTok ist in Pakistan sehr beliebt. Im vergangenen Monat war eine 17 Jahre alte TikTok-Influencerin mit hunderttausenden Followern zu Hause von einem Mann getötet worden, dessen Avancen sie zurückgewiesen hatte. Anfang des Jahres wiederum wurde, ebenfalls in Pakistan, eine 15-Jährige von ihrem Vater erschossen - das Mädchen hatte Videos auf der Plattform hochgeladen, die die Familie missbilligten.