Feuer in Therme Erding: 700 Gäste mussten evakuiert werden

"Eine weitere Person wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert", hieß es. Den Angaben zufolge war in einem Gastronomiebereich Öl in Brand geraten.

Ein Teil der Therme Erding im süddeutschen Bundesland Bayern ist am Karfreitag wegen eines Feuers zeitweise evakuiert worden. Laut Polizei wurden Teile des Erlebnisbades in der Nähe von München nach einem Brand in einer Küche geschlossen. 57 Menschen wurden medizinisch wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung untersucht.

"Etwa 700 Badegäste konnten in andere Abschnitte des Bades sowie einen Außenbereich wechseln", teilte die Polizei weiter mit. Den Angaben zufolge konnte der Brand schnell von Mitarbeitern gelöscht werden. "Nach etwa einer Stunde konnte der durch die Feuerwehr entrauchte Bereich wieder betreten und der reguläre Betrieb aufgenommen werden." Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst seien mit etwa 110 Einsatzkräften vor Ort gewesen. Als Brandursache wird ersten Erkenntnissen zufolge ein technischer Defekt an einer Fritteuse vermutet.

Die Therme Erding teilte mit: "Die Mitarbeiter haben heute und auch die Rettungskräfte vor Ort einen tollen Job gemacht." Gäste seien in das Wellenbad und in die Therme gelassen worden, bei 14 Grad und Sonnenschein seien auch einige Gäste im Garten gewesen. "Der Schaden ist sehr gering, nur die Fritteuse ist vollkommen defekt", hieß es.