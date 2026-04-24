"Gesellschaftlich fragwürdig": Thermalbad führt kinderfreien Tag ein
Die Ankündigung der Sprudelhof-Therme in Bad Nauheim nahe Frankfurt für einen kinderfreien Samstag hat zu gemischten Reaktionen geführt.
An allen Samstagen ab 25. April solle das Bad zum Rückzugsort für alle werden, „die die Woche in wohltuender Ruhe ausklingen lassen möchten“, hatte die Therme in der Kurstadt angekündigt. Der Zutritt ist an diesem Tag ausschließlich Gästen ab 16 Jahren vorbehalten.
Kinderfreier Samstag in Thermalbad: "Familienfeindlich"
In Online-Kommentarspalten meldeten sich zahlreiche Menschen zu Wort - die Reaktionen reichen von „völlig in Ordnung“ bis „gesellschaftlich fragwürdig“ und „familienfeindlich“. Die Altersgrenze orientiere sich an den Bedürfnissen der Gäste, erläuterte das Bad.
Erfahrungsgemäß stehe bei jüngeren Gästen eher Aktivität im Vordergrund, während viele der erwachsenen Gäste gezielt Ruhe suchten. „Mit der Regelung schaffen wir hierfür eine klare Grundlage“, erklärte der Betreiber. Die Solebecken der Therme sind mit natürlicher Mineralsole aus den Quellen von Bad Nauheim gefüllt.
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