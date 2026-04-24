Die Ankündigung der Sprudelhof-Therme in Bad Nauheim nahe Frankfurt für einen kinderfreien Samstag hat zu gemischten Reaktionen geführt.

An allen Samstagen ab 25. April solle das Bad zum Rückzugsort für alle werden, „die die Woche in wohltuender Ruhe ausklingen lassen möchten“, hatte die Therme in der Kurstadt angekündigt. Der Zutritt ist an diesem Tag ausschließlich Gästen ab 16 Jahren vorbehalten.