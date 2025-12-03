Dieses beliebte Urlaubsland lockert jetzt Alkohol-Gesetze

Thailand hat seine Alkohol-Gesetze gelockert: Der Verkauf von Bier, Wein und anderen Spirituosen ist nun auch in den Nachmittagsstunden erlaubt. Aufgehoben wurde das seit Jahrzehnten geltende Verbot des Verkaufs alkoholischer Getränke zwischen 14.00 und 17.00 Uhr. Die seit Mittwoch geltende Lockerung gilt aber zunächst nur testweise für sechs Monate. Durch die Neuregelung ist Bars, Restaurants und Geschäften nun der Verkauf von Alkohol von 11.00 Uhr bis 24.00 Uhr erlaubt.

"Die Zeiten haben sich geändert" Ein offizieller Ausschuss soll in der halbjährigen Testphase die möglichen Auswirkungen der Lockerung prüfen. Das seit Jahrzehnten geltende Verbot des Alkohol-Verkaufs in den Nachmittagsstunden war ursprünglich mit dem Ziel eingeführt worden, Beschäftigte des öffentlichen Dienstes vom Alkoholkonsum während der Arbeitszeit abzuhalten. "In der Vergangenheit gab es die Sorge, dass Regierungsbeschäftigte sich herausstehlen würden, um zu trinken, aber die Zeiten haben sich geändert", sagte Vize-Regierungschef Sophon Saram im November zu Journalisten.

