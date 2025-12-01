Verheerende Überschwemmungen in Teilen Asiens: Schon mehr als 1.000 Tote

Die verheerenden Überschwemmungen und Erdrutsche, die in den letzten Tagen weite Teile Asiens verwüstet haben, haben nach Behördenangaben bereits mehr als 1.000 Menschenleben gefordert. Große Teile der betroffenen Länder waren tagelang von sintflutartigen Regenfällen heimgesucht worden, nachdem sich in der Straße von Malakka, einer Meerenge zwischen Indonesien und Malaysia, ein seltener Tropensturm gebildet hatte. Hochwasser und Erdrutsche verursachten vielerorts schwere Verwüstungen, Stromausfälle und einen Zusammenbruch der Kommunikationsnetze. Am Wochenende beruhigte sich die Wetterlage. Hunderte Menschen werden jedoch nach wie vor vermisst, die Such- und Rettungsarbeiten laufen teilweise schleppend:

Indonesien In Indonesien ist die Zahl der Todesopfer auf 502 gestiegen, wie die Katastrophenschutzbehörde in einem Update am Montag mitteilte. Weitere 508 Menschen werden nach wie vor vermisst. Besonders schwer getroffen wurde die Insel Sumatra, wo ganze Regionen von der Außenwelt abgeschnitten sind, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Unaufhörliche starke Regenfälle hatten zuvor Flüsse zum Überlaufen gebracht und Sturzfluten sowie Schlammlawinen ausgelöst, die durch ganze Dörfer fegten. Viele Häuser, Straßen und Brücken auf der sechstgrößten Insel der Welt wurden beschädigt.

Um zu überleben, waren in Nordsumatra Bewohner in den betroffenen Gebieten gezwungen, Lebensmittel und Trinkwasser aus Supermärkten zu plündern, so die Behörden. Hilfslieferungen kämen wegen der Wetterlage und zerstörter Straßen nur schleppend voran. Einige der am stärksten betroffenen Gebiete seien nur noch per Luft- oder Seeweg erreichbar, sagte Suharyanto, Leiter der Katastrophenschutzbehörde, auf einer Pressekonferenz. „Wir haben Lebensmittel und Hilfsgüter aus der Luft abgeworfen und Soldaten entsandt,“ sagte er. Rund 290.000 Menschen sind in den Provinzen Aceh, Nordsumatra und Westsumatra obdachlos geworden.

Thailand und Malaysia Im Süden Thailands sind nach Behördenangaben vom Montag mindestes 176 Menschen gestorben. Besonders schlimm von dem Hochwasser betroffen ist die Stadt Hat Yai, eine wichtige Handelsmetropole. Es ist eine der verheerendsten Überschwemmungskatastrophen des Landes seit Jahrzehnten. Auf der anderen Seite der Grenze wurden im nordmalaysischen Bundesstaat Perlis mindestens zwei Todesfälle gemeldet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA Hat Yai im Süden Thailands.

Insgesamt waren in den drei Ländern offiziellen Angaben zufolge mehr als vier Millionen Menschen von der Katastrophe betroffen - davon fast drei Millionen im Süden Thailands und 1,1 Millionen im Westen Indonesiens.

Sri Lanka Die Insel Sri Lanka, die vom Zyklon "Ditwah" getroffen wurde, erlebt die schlimmste Naturkatastrophe seit zwei Jahrzehnten: Nach einer Woche heftiger Regenfälle infolge des Wirbelsturms standen am Sonntag in der Hauptstadt Colombo ganze Stadtteile unter Wasser. Die Zahl der Todesopfer stieg den Behörden zufolge nach Überschwemmungen und Erdrutschen auf mindestes als 355, viele Menschen wurden noch vermisst. Die meisten Todesfälle gab es in der Stadt Kandy, gefolgt von Nuwara Eliya und Badulla.