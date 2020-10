Tempo 30 in der ganzen Stadt: Radikale Verkehrspläne für Paris ab 2021

Da die Idee jetzt schon hohe Wellen in den Sozialen Medien schlägt, will man zuerst die Bevölkerung zu Wort kommen lassen. Demnächst will die Stadtverwaltung die Bürger zu den Plänen befragen. Sie sollen zwischen dem 27. Oktober und dem 27. November elektronisch konsultiert werden.

Zu viele Unfälle

„2021 geht Paris zu Tempo 30 über“, sagte der für Verkehrsplanung zuständige Belliard am Donnerstagabend. „Es gibt zu viele Verkehrsunfälle mit manchmal dramatischen Konsequenzen.“ Zudem verspricht sich das Rathaus davon weniger Lärm und geringere Emissionen.

Bürgermeisterin Anne Hidalgo hatte Tempo 30 vor ihrer Wiederwahl Ende Juni versprochen. Sie koaliert mit Belliards Grünen-Partei EELV. Ein von Präsident Emmanuel Macron eingesetzter Bürgerrat für das Klima empfiehlt ein solches Tempolimit in allen französischen Städten