Nach Absturz im Teatro Olimpico: "War kein Selfie"

Zwei österreichische Touristen - ein Erwachsener (55) und sein Sohn (14) - sind am 2. August im Teatro Olimpico in Vicenza abgestürzt. Sie hatten an einer Führung im berühmten Theater teilgenommen, einem Meisterwerk des Renaissance-Architekten Andrea Palladio (1508-1580). Das Geländer, auf das sie sich dabei stützten, gab nach, und die beiden Touristen stürzten etwa zweieinhalb Meter in die Tiefe, wie lokale Medien berichteten.

Mann musste ins Spital gebracht werden Bei dem 55-Jährigen handelt es sich um den Künstler Alfredo Barsuglia, der sich zwei Wochen nach dem Unfall auf Facebook zu Wort meldet. Er sei bei dem Sturz mit dem Rücken auf einen Stuhl aufgeschlagen und brach sich dabei zwei Wirbel und eine Rippe. "Die Frakturen sind stabil und werden innerhalb von sechs Wochen ohne Komplikationen heilen", ließ er wissen. Sein 14-jähriger Sohn kam mit Prellungen am linken Ellbogen und Handgelenk davon. Er sei mit Beinen und Händen am Boden gelandet, schildert Barsuglia. Er bedankt sich bei den Ärzten und dem Pflegepersonal des Krankenhauses Vincenza San Bartolo, wo er eine Woche in Behandlung war. Mittlerweile ist er wieder in Wien.