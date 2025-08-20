Vorwürfe gegen Taxifahrer: 1.500 Euro für 1,5 Kilometer

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Einer neuseeländischen Touristin wurden in Zagreb für eine eineinhalb Kilometer lange Fahrt insgesamt 1.506 Euro abgebucht, berichtete die Zeitung Jutarnij List. Der Zähler im Wagen habe 185 Euro angezeigt, berichtete die Betroffene. Auf ihren Protest hin soll der Fahrer einen Preisnachlass auf 150 Euro angeboten haben.

Der Fahrer habe einen Kollegen gerufen, der ein Lesegerät für Bank-Karten hatte. Dieser gab die Summe ein und die Touristin bestätigte die Zahlung. Nachdem öffentlich über den Vorfall berichtet wurde, soll der Fahrer der Frau 1.350 Euro zurückerstattet haben. Der Fahrer sprach von einem Versehen.