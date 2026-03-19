Es sind schockierende Szenen, die wie durch ein Wunder vergleichsweise glimpflich endeten: Eine 25-jährige Taxifahrerin mit zwei Fahrgästen verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen und erfasste zwei Frauen im Alter von 24 und 25 Jahren, die gerade vor einem Lebensmittelgeschäft auf dem Gehsteig standen. Beide Fußgängerinnen haben den Unfall überlebt.

Taxifahrerin (25) rast ungebremst in zwei Passantinnen Der Unfall ereignete sich am 14. März kurz vor 14:45 Uhr in der Lower East Side von Manhattan. Wenige Tage später verbreiteten sich die Videoaufnahmen des Vorfalls rasant im Netz. Darauf ist zu sehen, wie sich die beiden Frauen vor einem kleinen Lebensmittelladen unterhalten, als plötzlich ein Taxi ungebremst auf sie zurast, sie erfasst und anschließend in das Schaufenster des Gebäudes kracht. Ein lauter Knall ist zu hören, Trümmerteile sowie Blumenarrangements werden durch die Luft geschleudert. Passanten eilen sofort herbei.

Frau unter Fahrzeug eingeklemmt Wie CBNS News berichtet, wollte die Taxilenkerin offenbar nach rechts abbiegen, verlor dabei jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug. Medienberichten zufolge soll eine von ihnen zu Boden gestoßen und zeitweise unter dem Fahrzeug eingeklemmt gewesen sein. "Wir hatten keine Ahnung, was passiert war, und als wir dann herauskamen, sahen wir jemanden am Boden liegen – jemand lag unter dem Auto", schilderte ein Augenzeuge gegenüber ABC 7. Das zweite Opfer wurde durch eine aufgestoßene Tür in den Zugang zu einem Kellertreppenhaus geschleudert.