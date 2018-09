Taifun Mangkhut: Schon die Vorboten trafen die Philippinen hart

"Mangkhut" ist mit Böen von bis zu 255 Kilometern pro Stunde der stärkste Taifun, der die Philippinen in diesem Jahr heimgesucht hat. Am Freitag bewegte er sich mit etwa 30 Kilometern pro Stunde in nordwestlicher Richtung auf die Provinzen Cagayan und Isabela im äußersten Norden der Inselgruppe zu. Am frühen Samstagmorgen zwischen 2.00 und 5.00 Uhr Ortszeit sollte er auf Land treffen.