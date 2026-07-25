Gewaltsame Ausschreitungen in Norditalien: 60 Polizisten verletzt

Bei gewaltsamen Ausschreitungen am Rande einer Demonstration im Susatal in der norditalienischen Region Piemont sind nach Angaben der Polizeigewerkschaft Coisp rund 60 Einsatzkräfte verletzt worden. Vermummte Demonstranten griffen am Samstag mehrere Baustellen der Hochgeschwindigkeitsstrecke Turin-Lyon an. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Nach Angaben der Organisatoren beteiligten sich rund 20.000 Menschen an der Demonstration gegen die Baustellen. An der Baustelle von Chiomonte lieferten sich hunderte überwiegend schwarz gekleidete und vermummte Demonstranten Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften. Sie warfen Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper. Zwei Fahrzeuge der Carabinieri gerieten in Brand. Die Polizeigewerkschaft Coisp sprach später von insgesamt vier in Brand gesetzten Fahrzeugen der Sicherheitskräfte.

Proteste führten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen Auch an der Baustelle in San Didero kam es zu Zusammenstößen. Demonstranten bewarfen Einsatzkräfte mit Steinen und Molotow-Flaschen. Die Polizei reagierte mit Tränengas. Die Auseinandersetzungen dauerten dort etwa 20 Minuten. Die Proteste führten zudem zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Autobahn A32 zwischen Turin und der Stadt Bardonecchia wurde abschnittsweise gesperrt. Der Bahnverkehr zwischen Bardonecchia und Salbertrand wurde vorübergehend eingestellt, nachdem sich Demonstranten auf den Gleisen aufgehalten hatten.

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