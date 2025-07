Südafrikas Polizeiminister suspendiert: Möglicher Korruptionsskandal

In einem Statement berichtete Ramaphosa von schweren Anschuldigungen über die Existenz eines kriminellen Kartells, das Strafverfolgungs- und Geheimdienststrukturen im Land unterwandert haben soll.

Nach Vorwürfen etwa zu Korruption und Verbindungen zum organisierten Verbrechen gegen die Polizei und die Justiz in Südafrika hat Präsident Cyril Ramaphosa seinen Polizeiminister suspendiert und eine Untersuchung angekündigt.

Mit Blick auf den Polizeiminister Senzo Mchunu erklärte der Präsident, ihm werde vorgeworfen, sich in heikle polizeiliche Ermittlungen eingemischt und mit Geschäftsleuten, darunter einem Mordbeschuldigten, kooperiert zu haben. Der Provinzkommissar des südafrikanischen Polizeidienstes in KwaZulu-Natal will dem Präsidenten zufolge eine von einem Drogenkartell kontrollierte Gruppe von unter anderem Politikern, Staatsanwälten, Polizisten, Richtern und Strafvollzugsbeamten entlarvt haben.