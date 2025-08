Nordengland und Schottland veröffentlichten gar Wetterwarnungen, berichtet The Guardian. Diese gelten bis Dienstag, 6 Uhr morgens bzw. in Schottland bis Montagabend, 22 Uhr. Es wird damit gerechnet, dass der Sturm den Reiseverkehr stark beeinträchtigt.

Zwischen 65 und 140 km/h

Zur Wetterlage in Großbritannien zitiert The Guardian Matthew Lehnert, Chefmeteorologe des Met Office: "Im gesamten Warngebiet werden in vielen Binnengebieten wahrscheinlich Böen von 65 bis 80 km/h erwartet, in höheren Lagen und an exponierten Küsten Schottlands sind Böen von 95 bis 110 km/h wahrscheinlicher." Und weiter: "Es besteht eine geringe Chance, dass an einigen Orten hier sogar Böen von 140 km/h verzeichnet werden."

Die stärksten Winde würden Schottland voraussichtlich am Montagnachmittag und in der Nacht auf Dienstag treffen, so The Guardian.