Ein Streit während eines Fußballspiels eskalierte dermaßen, dass der Fußballer Jonathan José Smith (35), der eigentlich schlichten wollte, schließlich mit einem Autoschlüssel im Kopf in der Notaufnahme landete.

Streit während Fußballspiel eskalierte Wie Daily Mail berichtet, verfolgte Smith gerade das Fußballspiel seiner 16-jährigen Tochter, als es am Spielfeldrand zu einem Handgemenge zwischen den Eltern der Spielerinnen kam. Auch ein Freund Smiths geriet in die Auseinandersetzung. Daraufhin wollte der 35-Jährige eingreifen und die Situation beruhigen.

Mann rammte Fußballer Autoschlüssel in Kopf Womit er nicht rechnen konnte: Plötzlich wurde ihm von einem Kontrahenten ein Autoschlüssel in die Stirn gerammt. Das Plastikteil brach bei der Attacke offenbar ab, während das Metallteil nahezu bis zum Anschlag in seinem Schädel stecken blieb. Gegenüber lokalen Medien berichtete die Frau des 35-Jährigen: "Ich habe den genauen Moment nicht gesehen, weil es fünf Minuten lang chaotisch war und alle versucht haben, die beiden auseinanderzubringen. Wir haben nicht bemerkt, dass er den Schlüssel im Kopf stecken hatte. Als wir schließlich sahen, dass es ein Schlüssel war, waren wir schockiert." Der dramatische Zwischenfall ereignete sich während eines Jugendspiels in Buenos Aires, Argentinien.

Kritisch: Schlüssel steckte 12 Stunden in Schädel Smith, ein defensiver Mittelfeldspieler im argentinischen Unterklassenfußball, wurde bei vollem Bewusstsein zusammen mit seiner Tochter, die bei dem Streit ebenfalls verletzt wurde, ins Krankenhaus gebracht. Rund zwölf Stunden steckte der Schlüssel in seinem Schädel, bevor er in einer Spezialklinik bei einer Notoperation sicher entfernt werden konnte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Jam Press Das Röntgenbild zeigt, wie tief der Schlüssel in der Stirn steckt.