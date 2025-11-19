Fußballer-Streit eskaliert: Autoschlüssel in Kopf von Spieler gerammt
Ein Streit während eines Fußballspiels eskalierte dermaßen, dass der Fußballer Jonathan José Smith (35), der eigentlich schlichten wollte, schließlich mit einem Autoschlüssel im Kopf in der Notaufnahme landete.
Streit während Fußballspiel eskalierte
Wie Daily Mail berichtet, verfolgte Smith gerade das Fußballspiel seiner 16-jährigen Tochter, als es am Spielfeldrand zu einem Handgemenge zwischen den Eltern der Spielerinnen kam. Auch ein Freund Smiths geriet in die Auseinandersetzung. Daraufhin wollte der 35-Jährige eingreifen und die Situation beruhigen.
Mann rammte Fußballer Autoschlüssel in Kopf
Womit er nicht rechnen konnte: Plötzlich wurde ihm von einem Kontrahenten ein Autoschlüssel in die Stirn gerammt. Das Plastikteil brach bei der Attacke offenbar ab, während das Metallteil nahezu bis zum Anschlag in seinem Schädel stecken blieb. Gegenüber lokalen Medien berichtete die Frau des 35-Jährigen:
"Ich habe den genauen Moment nicht gesehen, weil es fünf Minuten lang chaotisch war und alle versucht haben, die beiden auseinanderzubringen. Wir haben nicht bemerkt, dass er den Schlüssel im Kopf stecken hatte. Als wir schließlich sahen, dass es ein Schlüssel war, waren wir schockiert."
Der dramatische Zwischenfall ereignete sich während eines Jugendspiels in Buenos Aires, Argentinien.
Kritisch: Schlüssel steckte 12 Stunden in Schädel
Smith, ein defensiver Mittelfeldspieler im argentinischen Unterklassenfußball, wurde bei vollem Bewusstsein zusammen mit seiner Tochter, die bei dem Streit ebenfalls verletzt wurde, ins Krankenhaus gebracht. Rund zwölf Stunden steckte der Schlüssel in seinem Schädel, bevor er in einer Spezialklinik bei einer Notoperation sicher entfernt werden konnte.
Der Angreifer, Gastón Omar Á. (40), der ebenfalls seinen Kindern beim Fußballspiel zugesehen hatte, wurde noch am Spielfeld von der Polizei festgenommen. Laut Daily Mail bestand er sogar darauf, den abgebrochenen Teil des Schlüssels, der im Kopf seines Opfers steckte, zurückzubekommen.
Außerdem soll Gastón Omar Á. Medienberichten zufolge bereits zuvor in gewalttätige Vorfälle verwickelt gewesen sein.
Kommentare