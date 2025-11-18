Nach Tod von Familie in Istanbul: Gutachten soll Ursache klären
Zusammenfassung
- Nach dem Tod einer vierköpfigen Familie in Istanbul ist die Ursache weiterhin unklar, ein toxikologisches Gutachten steht aus.
- Ermittler prüfen sowohl Lebensmittelvergiftung als auch eine mögliche Vergiftung durch im Hotel eingesetzte Chemikalien.
- Vier Verdächtige, darunter Lebensmittelverkäufer und ein Cafébesitzer, sitzen wegen fahrlässiger Tötung in Untersuchungshaft.
Nachdem die Mutter und ihre zwei kleine Kinder vergangene Woche in Istanbul gestorben waren, starb am Montagabend auch der Vater in einem Istanbuler Krankenhaus, wie Behörden mitteilten.
Ermittler vermuteten bisher eine Lebensmittelvergiftung. Sie gehen aber auch Hinweisen auf eine Vergiftung durch Chemikalien nach.
Diese Chemikalien wurden Berichten zufolge bei der Bekämpfung von Ungeziefer im Hotel der Familie verwendet. Ein toxikologischer Bericht sowie ein Gutachten der Gerichtsmedizin werden erwartet. Eine erste Obduktion der Mutter und der Kinder hatte keine nennenswerten Ergebnisse gebracht.
Tod von Familie: Vier Verdächtige in Untersuchungshaft
Inzwischen wurden elf Verdächtige festgenommen. Gegen vier von ihnen wurde der Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi zufolge am Montagabend Haftbefehl erlassen. Dabei handelte es sich um Verkäufer von Süßigkeiten, gefüllten Muscheln und einem Gericht aus Kalbsdärmen (Kokorec) sowie einen Besitzer eines Cafés. Ihnen werde fahrlässige Tötung vorgeworfen. Die Familie hatte bei den Verdächtigen gegessen.
Das Hotel der Familie war in den Fokus geraten, nachdem zwei weitere Gäste wegen Übelkeit und Erbrechen behandelt werden mussten. Ein Zimmer sei mit Chemikalien desinfiziert worden, hieß es. Das Hotel wurde evakuiert und versiegelt. Ein Restaurant im Stadtteil Besikats ließen die Behörden zudem schließen.
Familie kam vor einer Woche nach Istanbul
Vater, Mutter und die zwei kleinen Kinder waren vor mehr als einer Woche nach Istanbul gereist. Am Mittwoch war die Familie Anadolu Ajansi zufolge wegen Übelkeit und Erbrechens in ein Krankenhaus mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung eingeliefert und zwischenzeitlich entlassen worden. Nachdem sich der Zustand verschlechtert hatte, wurde die gesamte Familie in der Nacht erneut in ein Krankenhaus gebracht. Kurz darauf starben beide Kinder, am Freitag dann die Mutter.
