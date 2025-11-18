Nach Tod von Familie in Istanbul: Gutachten soll Ursache klären

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nachdem die Mutter und ihre zwei kleine Kinder vergangene Woche in Istanbul gestorben waren, starb am Montagabend auch der Vater in einem Istanbuler Krankenhaus, wie Behörden mitteilten. Ermittler vermuteten bisher eine Lebensmittelvergiftung. Sie gehen aber auch Hinweisen auf eine Vergiftung durch Chemikalien nach.

Diese Chemikalien wurden Berichten zufolge bei der Bekämpfung von Ungeziefer im Hotel der Familie verwendet. Ein toxikologischer Bericht sowie ein Gutachten der Gerichtsmedizin werden erwartet. Eine erste Obduktion der Mutter und der Kinder hatte keine nennenswerten Ergebnisse gebracht. Tod von Familie: Vier Verdächtige in Untersuchungshaft Inzwischen wurden elf Verdächtige festgenommen. Gegen vier von ihnen wurde der Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi zufolge am Montagabend Haftbefehl erlassen. Dabei handelte es sich um Verkäufer von Süßigkeiten, gefüllten Muscheln und einem Gericht aus Kalbsdärmen (Kokorec) sowie einen Besitzer eines Cafés. Ihnen werde fahrlässige Tötung vorgeworfen. Die Familie hatte bei den Verdächtigen gegessen.

Das Hotel der Familie war in den Fokus geraten, nachdem zwei weitere Gäste wegen Übelkeit und Erbrechen behandelt werden mussten. Ein Zimmer sei mit Chemikalien desinfiziert worden, hieß es. Das Hotel wurde evakuiert und versiegelt. Ein Restaurant im Stadtteil Besikats ließen die Behörden zudem schließen.