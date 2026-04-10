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Fauchende Katze versperrt Zugang zur Wohnung - Frau (19) ruft Polizei

Eine fauchende Katze hinderte im deutschen Stralsund eine Frau (19) daran ihre Wohnung zu betreten. Diese rief daraufhin zur Hilfe die Polizei.
10.04.2026, 10:01

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The big cat's mouth

In der Nacht zum Donnerstag kam es im deutschen Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Eine fauchende Katze im Treppenhaus hinderte eine 19-jährige Frau daran, ihre Wohnung zu betreten. 

Die 19-Jährige versuchte zunächst selbst, das Tier aus dem Haus zu bewegen. Trotz wiederholter Versuche gelang es ihr eine Stunde lang nicht, an der Katze vorbeizukommen. Nachdem die Frau ihre eigenen Möglichkeiten ausgeschöpft sah, entschied sie sich die Polizei anzurufen.

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Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die Lage vor Ort dann schnell klären. Mit der nötigen Vorsicht begleiteten sie die Frau an dem Tier vorbei, sodass die 19-Jährige ihre Wohnung erreichen konnte. Die Katze gehörte mutmaßlich einer Anwohnerin.

Deutschland
kurier.at, pres  | 

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