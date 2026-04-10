In der Nacht zum Donnerstag kam es im deutschen Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Eine fauchende Katze im Treppenhaus hinderte eine 19-jährige Frau daran, ihre Wohnung zu betreten.

Die 19-Jährige versuchte zunächst selbst, das Tier aus dem Haus zu bewegen. Trotz wiederholter Versuche gelang es ihr eine Stunde lang nicht, an der Katze vorbeizukommen. Nachdem die Frau ihre eigenen Möglichkeiten ausgeschöpft sah, entschied sie sich die Polizei anzurufen.