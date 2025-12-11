Krippenfigur auf Abwegen: Straftäter versteckte sich in Krippe

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Bürgermeister der Stadt Galatone, Flavio Filoni, hatte beim Vorbeigehen an der großen Weihnachtskrippe auf dem Hauptplatz der apulischen Stadt eine sich zwischen den Krippenfiguren bewegende Gestalt bemerkt und die Behörden verständigt, wie italienische Medien berichteten. Nach Angaben der Stadt handelte es sich um einen 38-jährigen Mann aus Ghana, gegen den ein Haftbefehl vorlag.

Er sollte eine Freiheitsstrafe von neun Monaten und 15 Tagen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung antreten, war jedoch geflüchtet. Die Staatsanwaltschaft Bologna ließ ihn per Haftbefehl suchen.

Mann hatte sich in die Krippenkulisse gesetzt Der Mann hatte sich in die Krippenkulisse gesetzt, sich hinter den menschengroßen Figuren versteckt und zunächst behauptet, dies sei sein Zuhause. Der Bürgermeister versuchte, ihn zum Verlassen der Krippe zu bewegen, was ihm zunächst gelang. Der Mann flüchtete jedoch kurz darauf in eine nahegelegene Kirche. Dort reagierte er verwirrt und begann, sich auszuziehen, weshalb die Polizei gerufen wurde.