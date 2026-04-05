Strafanzeige wegen veröffentlichter Notrufe nach Crans-Montana-Brand

Mehr als drei Monate nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana mit mehr als 40 Todesopfern haben die örtlichen Rettungsdienste wegen der Veröffentlichung von Notrufen die Justiz eingeschaltet. Wie AFP am Sonntag von der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (KWRO) erfuhr, wurde "Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht". Grund dafür sei die "unrechtmäßige Weitergabe interner Dokumente".

Die KWRO arbeite mit den Ermittlern zusammen und werde keinen weiteren Kommentar abgeben. Laut Berichterstattung der Schweizer "Sonntagszeitung" bezieht sich die Strafanzeige auf den Vorwurf des Verstoßes gegen das Berufs- und Amtsgeheimnis sowie das Datenschutzgesetz. Demnach seien jegliche Audioaufzeichnungen der Notrufe aus der Unglücksnacht an die ins Verfahren involvierten Anwälte, Ermittler sowie die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden, darunter auch solche, die keinen Bezug zu dem Unglück in Crans-Montana hatten. Inhalte der Notrufe seien anschließend von französischsprachigen Nachrichtenseiten und später von weiteren Medien veröffentlicht worden.