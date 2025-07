Bei den Stierläufen des diesjährigen Sanfermín-Festes in Pamplona im Norden Spaniens ist erstmals ein Teilnehmer durch einen Hornstoß verletzt worden. Der Spanier habe eine Stichverletzung in der rechten Achselhöhle erlitten. Er sei "in stabilem Zustand", teilten die Organisatoren der umstrittenen Veranstaltung mit. Neben dem 38-Jährigen seien sieben weitere Männer mit Prellungen und Quetschungen in Krankenhäuser gebracht worden.

Sanfermín-Fest: "Panik" durch "Caminante"

Für "Panik", wie die Zeitung "El Mundo" schrieb, sorgte am zweiten von insgesamt acht Stierhatz-Tagen vor allem der 575 Kilogramm schwere Kampfbulle "Caminante" (Wanderer). Der eigenwillige Stier weigerte sich immer wieder, mit den anderen Kampfbullen in die Arena getrieben zu werden, und attackierte zahlreiche Läufer, wie in der TV-Liveübertragung zu sehen war. Der Lauf dauerte daher mit fünf Minuten und 22 Sekunden etwa doppelt so lange wie üblich.