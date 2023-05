Steuerbetrug: Italienisches Ehepaar versteckte 15 Mio. Euro im Garten

Geld im Garten und Keller versteckt

Der Fall war im vergangenen Jahr aufgeflogen, als ein 42-Jähriger aus Brescia und seine Frau verhaftet worden waren, weil sie als Kopf einer Organisation galten, die falsche Rechnungen in Gesamthöhe von über 500 Millionen Euro ausgestellt und Steuern in Höhe von rund 93 Millionen Euro hinterzogen haben soll. Auf dem Grundstück des Ehepaars wurde Bargeld in Höhe von acht Mio. Euro entdeckt, das im Garten vergraben worden war. Weitere sieben Millionen Euro wurden im Keller entdeckt.