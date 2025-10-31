2 Tote nach Starkregen in New York

Bei einem Unwetter mit Starkregen sind in der Millionenmetropole New York mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

Ein 39-Jähriger sei im Stadtteil Brooklyn in seinen Keller gegangen, um einen seiner Hunde zu retten, und dann dort von den Wassermassen eingeschlossen worden, hieß es von der New Yorker Feuerwehr. Ein Taucher habe ihn herausgezogen, in einem Krankenhaus sei er später für tot erklärt worden.