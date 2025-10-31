"Dämonischer Blick": Mann (38) vor Halloween-Fest mit Messer verletzt

Chris Davison aus Kalifornien war am 17. Oktober mit seinem Sohn (8) und seiner Tochter (6) auf dem Weg zu einem Halloween-Festival, als er auf dem Highway von einem aggressiven Autofahrer bedroht wurde. Nachdem beide Fahrer aus den Wagen gestiegen sind, um miteinander zu sprechen, eskalierte die Situation. Der Unbekannte stach mehrmals mit einem Messer auf Davison ein – vor den Augen seiner Kinder.

Angreifer hatte "dämonischen Blick" Wie 10news berichtet, wurde der zweifache Vater zweimal von einem schwarzen Pickup-Truck von der Straße gedrängt. Als beide Männer anhielten und aus den Wagen stiegen, wurde Davison mit einem Messer angegriffen. "Kein einziges Wort, nur ein dämonischer Blick in den Augen dieses Mannes", erinnerte sich Davison an den Angriff zurück. "Als ich meinen Arm gehoben hatte, um meinen Kopf zu schützen, hat er mir mehrmals in den Arm gestochen." Der Angreifer stach den 38-Jährigen seitlich in den Oberkörper und ließ ihn verletzt zurück, nachdem er von dem Tatort geflüchtet war.

Kinder wollten ihrem Vater helfen Glücklicherweise war ein Freund von Davison auf seinem Motorrad in der Nähe unterwegs. Er eilte zur Hilfe und leistete erste Hilfe. Sein achtjähriger Sohn, der mit seiner Schwester im Auto saß, versorgte seinen Vater mit einem Dinosaurier-Pflaster, um die Wunde abzukleben. Beide Kinder zogen ihre Pullover aus und gaben sie dem Motorradfahrer, damit er mit den Kleidungsstücken die Blutung stoppen konnte.

Seine sechsjährige Tochter schrie aus dem Wagen nach Hilfe: "Sie trug ein Prinzessinnenkleid, lehnte aus dem Auto und schrie, jemand solle bitte anhalten. "Helft mir, helft mir, mein Papa, er stirbt!‘", erinnerte sich Davison. "Ich erinnere mich daran, wie mein Sohn schrie: 'Papa, bleib wach!'" Davisons Freund konnte mit dem Handy des Familienvaters die Polizei verständigen, die nach eine halbe Stunde später am Tatort eintraf. Davison wurde zwar schwer verletzt, hatte jedoch Glück: Bei dem Angriff wurden alle lebenswichtigen Organe verschont.