Stalking: Italiener spioniert Ex-Freundin mit Drohne nach
Zusammenfassung
- 28-jähriger Italiener überwacht Ex-Freundin mit Drohne und wird beim Spionageversuch entdeckt.
- Drohne prallt gegen Fenster, Frau alarmiert Polizei, Täter flieht und lässt Drohne zurück.
- Polizei identifiziert und verhaftet den Mann wegen Stalking, Gerät wird beschlagnahmt und ausgewertet.
In Italien ist ein junger Mann wegen eines besonders ungewöhnlichen Falls des Stalkings festgenommen worden.
Wie die italienischen Carabinieri am Donnerstag mitteilten, spionierte der 28-Jährige aus Neapel seine Ex-Freundin mit einer Drohne aus. Der Mann flog demnach nach einem missglückten Überwachungsflug auf und steht inzwischen unter Hausarrest.
Drohne krachte gegen Fenster
Das Fluggerät prallte nach Angaben der Carabinieri gegen das Fenster seiner Ex-Freundin, als der Mann versuchte, sie auszuspähen und die Drohne vor dem Balkon zu positionieren.
Die Frau alarmierte sofort die Polizei, woraufhin der Mann die Flucht ergriff und die beschädigte Drohne auf dem Balkon zurückließ.
Die Polizei beschlagnahmte das Gerät und wertete die Aufnahmen aus. Die Behörden konnten den Mann identifizieren, da dieser beim Einrichten der Drohne selbst aufgezeichnet wurde.
Er wurde schließlich bei sich zu Hause angetroffen und wegen Nachstellung festgenommen. Stalking ist in Italien eine Straftat, die mit Freiheitsstrafen von bis zu sechseinhalb Jahren geahndet wird.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
