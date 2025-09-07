Spaniens Landflucht begünstigt Waldbrände

Nach den schlimmsten Waldbränden seit 30 Jahren sucht man auf der iberischen Halbinsel Erklärungen für das Ausmaß der Zerstörung. Immer wieder wurde in den letzten Wochen die Landflucht als Ursache genannt: 90 Prozent der Bevölkerung leben in Spanien auf nur 30 Prozent des Landes. Ein Trend, der Probleme mit sich bringt, wie Inés Gonzalez Doncel von der polytechnischen Universität Madrid erklärt.

„Seit 50 Jahren beschäftigen wir uns immer weniger mit dem Wald. Er ist dicht bewachsen und voller Gestrüpp. Niemand räumt auf. Es gibt keine Lücken in der angesammelten Biomasse. Das ist ein Pulverfass. Das gibt spektakuläre Feuer“, so die Professorin.

Eigentlich sind für die Prävention der Feuer alle Bedingungen erfüllt: „Wir haben nationale und regionale Gesetze, Pläne zum Schutz und Umgang mit den Wäldern. Wir haben eine Forststrategie, die vor drei Jahren angenommen wurde. Aber auf keiner Ebene werden diese Texte umgesetzt.“ Und wenn alle Feuer gelöscht sind und der Winter kommt, ist das Problem vergessen. Gonzalez beschuldigt die Verantwortlichen, die den Fokus auf Brandbekämpfung statt auf Prävention legen. Die Politiker seien nicht an Maßnahmen interessiert, die erst in vielen Jahren ihre Wirkung zeigen – dort, wo sie niemand sieht.