Niederösterreich

Flammen und Wind: Fünf Feuerwehren verhinderten Waldbrand

Bei Wiener Neustadt stand am Montag eine 1.000 Quadratmeter große Fläche in Flammen.
01.09.25, 21:36
Fünf Feuerwehren kämpften Montagnachmittag gegen einen drohenden Waldbrand im Bezirk Wiener Neustadt. Entlang der neuen B17 ist es zwischen Eggendorf und Ebenfurth zu einem Vegetationsbrand auf einer gut 1.000 Quadratmeter großen Fläche gekommen.
Wald- und Wiesenbrand zwischen Eggendorf und Ebenfurth

Wind als Gefahr

Aus bislang ungeklärter Ursache war eine Wald- und Wiesenfläche in der Nähe der dortigen Schottergruben in Brand geraten.
 
"Aufgrund der Trockenheit und des auffrischenden Windes bestand die Gefahr einer schnellen Brandausbreitung", erklärte die Feuerwehr.
Ein Teil der Fläche wurde durch das Feuer vernichtet

Durch das rasche Eingreifen aller eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand auf die betroffene Fläche begrenzt und zügig abgelöscht werden.

Feuer gelöscht

Nach rund zweieinhalb Stunden konnten das Feuer zur Gänze gelöscht und der Einsatz wieder beendet werden.
