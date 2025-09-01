Flammen und Wind: Fünf Feuerwehren verhinderten Waldbrand
Bei Wiener Neustadt stand am Montag eine 1.000 Quadratmeter große Fläche in Flammen.
Fünf Feuerwehren kämpften Montagnachmittag gegen einen drohenden Waldbrand im Bezirk Wiener Neustadt. Entlang der neuen B17 ist es zwischen Eggendorf und Ebenfurth zu einem Vegetationsbrand auf einer gut 1.000 Quadratmeter großen Fläche gekommen.
Wind als Gefahr
Aus bislang ungeklärter Ursache war eine Wald- und Wiesenfläche in der Nähe der dortigen Schottergruben in Brand geraten.
"Aufgrund der Trockenheit und des auffrischenden Windes bestand die Gefahr einer schnellen Brandausbreitung", erklärte die Feuerwehr.
Durch das rasche Eingreifen aller eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand auf die betroffene Fläche begrenzt und zügig abgelöscht werden.
Feuer gelöscht
Nach rund zweieinhalb Stunden konnten das Feuer zur Gänze gelöscht und der Einsatz wieder beendet werden.
Kommentare