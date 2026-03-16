Am Vormittag des 14. März stürzte ein historischer Turm der mittelalterlichen Burganlage Castillo de Escalona in der spanischen Provinz Toledo ein.

Castillo de Escalona: Video zeigt einstürzenden Turm

Der Vorfall ereignete sich kurz vor der Öffnung der Sehenswürdigkeit für Besucherführungen, weshalb sich bereits zahlreiche Touristen in der Nähe des Burgeingangs aufhielten. Augenzeugen berichteten, zunächst seien einzelne Gesteinsbrocken von der Mauer gefallen. In Videoaufnahmen, die in den sozialen Netzwerken kursieren, sind noch Warnrufe zu hören.

Sekunden später bricht der sogenannte Albarrana-Turm in sich zusammen. Zahlreiche Menschen, die sich auf dem Parkplatz vor der Burg befinden, fliehen vor den herabstürzenden Trümmern und der dichten Staubwolke.