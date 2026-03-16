Burgturm in Spanien eingestürzt – Video zeigt dramatische Szenen
Am Vormittag des 14. März stürzte ein historischer Turm der mittelalterlichen Burganlage Castillo de Escalona in der spanischen Provinz Toledo ein.
Castillo de Escalona: Video zeigt einstürzenden Turm
Der Vorfall ereignete sich kurz vor der Öffnung der Sehenswürdigkeit für Besucherführungen, weshalb sich bereits zahlreiche Touristen in der Nähe des Burgeingangs aufhielten. Augenzeugen berichteten, zunächst seien einzelne Gesteinsbrocken von der Mauer gefallen. In Videoaufnahmen, die in den sozialen Netzwerken kursieren, sind noch Warnrufe zu hören.
Sekunden später bricht der sogenannte Albarrana-Turm in sich zusammen. Zahlreiche Menschen, die sich auf dem Parkplatz vor der Burg befinden, fliehen vor den herabstürzenden Trümmern und der dichten Staubwolke.
Mehrere Autos wurden durch die Trümmer beschädigt. Verletzt wurde nach Angaben der örtlichen Behörden glücklicherweise niemand.
Wasseransammlungen als mögliche Ursache des Einsturzes
Wie der Bürgermeister der Stadt, Álvaro Gutiérrez Prieto, erklärte, könnten Wasseransammlungen infolge der starken Regenfälle der letzten Wochen den Einsturz verursacht haben. Das berichtet die spanische Online-Zeitung elDiario. Die Feuchtigkeit habe die Struktur des Turms möglicherweise geschwächt.
Glück im Unglück: Der Einsturz ereignete sich rund 30 Minuten vor der Öffnung für die Besucher: "Eine halbe Stunde später wäre es eine Tragödie gewesen", so der Bürgermeister.
Das Gelände wurde anschließend weiträumig abgesperrt. Fachleute sicherten die Anlage und begannen, die Trümmer mit schwerem Gerät zu beseitigen. Ein Besuch der Burg ist vorerst nicht möglich.
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