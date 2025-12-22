Der Tradition folgend beginnt das große Glück vor Weihnachten in Spanien mit Gesang: Schüler des Internats San Ildefonso sangen am Montag im Madrider Opernhaus Teatro Real bereits die ersten Gewinnzahlen vor. Zwei Tage vor Heiligabend schüttet die Lotterie jedes Jahr Gewinne in Rekordhöhe aus. Insgesamt werden heuer mehr als 2,77 Milliarden Euro verteilt - rund 70 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Die vor mehr als 200 Jahren gegründete Lotterie gilt als die älteste der Welt und wird wegen der Gesamtsumme auch als größte Tombola bezeichnet. Der Hauptgewinn, genannt „El Gordo“ (der Dicke), beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los.

Er wird in diesem Jahr 198 Mal ausgezahlt - fünfmal mehr als 2024 - da jede der 100.000 Losnummern ebenso oft verkauft wird. Ein Millionenpublikum sitzt fiebernd vor den Fernsehern.