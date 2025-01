Spanien: Niederländisches Paar kauft ganzes Dorf um 350.000 Euro

In der Ferne thronen die vielen romantischen Burgen und Klöster Kastilien-Leóns, schlängeln sich Flüsse durch Schluchten und versunkene Täler, hüllen sich Berggipfel im strengen Winter in einen Schneemantel. Doch: Bárcena de Bureba ist ein Geisterdorf .

Der letzte Bewohner verließ den Ort in den 1980er-Jahren. Seit mehr als 40 Jahren stehen die mehr als 60 Gebäude im Ortskern leer - und verfallen zu Ruinen: Dächer sind eingestürzt, Bäume wachsen in die maroden Stein- und Holzkonstruktionen. Fenster- und Türrahmen sind verschwunden. Auch Straßenschilder gibt es schon lange nicht mehr. Nur ein paar Graffiti zeugen davon, dass sich in den Jahren des Leerstands hin und wieder ein Mensch hierher verirrt hat.