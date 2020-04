Spanien: Hundevermietung für Spaziergänger ist jetzt verboten

Spanier dürfen nur noch alleine auf dem direkten Weg in den nächstgelegenen Supermarkt, in die Apotheke oder zum Arzt gehen. In Barcelona werden von Polizisten und Soldaten, die sie unterstützen, sogar die Kassenbons kontrolliert.

In Alcalà de Xivert dürfen die Einwohner nur noch einmal pro Woche zum Einkaufen aus dem Haus. In anderen Gemeinden ist das nur noch an jedem zweiten Tag erlaubt. Und da müssen die Bürger belegen können, dass sie um mehr als 30 Euro eingekauft haben. Damit soll vermieden werden, dass die Menschen den Gang in den Supermarkt als Ausrede nutzen, um das Haus zu verlassen.

Dabei steigen im ganzen Land die Anzeigen wegen häuslicher Gewalt.