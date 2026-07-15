13 Tote nach Waldbrand in Andalusien: Mehrheit waren Ausländer

Die Zahl der Todesopfer des verheerenden Waldbrandes im Süden Spaniens hat sich auf 13 erhöht. Eine 93 Jahre alte Britin mit mehreren Vorerkrankungen sei im Krankenhaus ihren Brandverletzungen erlegen, teilte die Regierung der betroffenen Region Andalusien mit. Die Frau habe in der Gemeinde Los Gallardos rund 70 Kilometer nordöstlich der Provinzhauptstadt Almería gewohnt. Dort war das Feuer am Donnerstagnachmittag ausgebrochen. Als Ursache des Brandes wird eine defekte Stromleitung vermutet.

Identifizierung von Todesopfern Die spanischen Behörden haben nun alle Todesopfer identifiziert. Sieben Briten, drei Belgier, eine Französin, eine US-Bürgerin und ein Spanier seien beim Feuer ums Leben gekommen, teilte das für die Koordinierung der gerichtsmedizinischen Arbeiten zuständige Gremium mit. Die meisten Opfer wurden von den Flammen eingeschlossen, als sie in einem Fahrzeug oder zu Fuß zu fliehen versuchten. Acht Menschen wurden verletzt, sieben lagen zu Wochenbeginn noch im Krankenhaus. Aufgrund verschiedener Indizien waren die Behörden bereits zuvor davon ausgegangen, dass sich unter den Toten mehrere Ausländer befinden. Die Identifizierung ließ unter anderem deshalb auf sich warten, weil Angehörige, deren DNA-Proben zum Abgleich benötigt werden, noch auf dem Weg nach Spanien waren.