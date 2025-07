Am Himmel über den USA hat es erneut einen Beinahe-Zusammenstoß gegeben: Ein US-Linienflugzeug musste am Freitag ein abruptes Manöver fliegen, um eine Kollision mit einer anderen Maschine zu verhindern.

Flugzeug kurz vor Start in Denver wegen Feuers geräumt

Am Flughafen von Denver im US-Staat Colorado musste am Samstag unterdessen ein Passagierflugzeug wegen eines Feuers geräumt werden. Wie die Fluggesellschaft American Airlines mitteilte, musste die Maschine den geplanten Start in Richtung Miami wegen eines "mechanischen Problems" abbrechen, beim Abbremsen platzten die Reifen und die Bremsen gerieten in Brand.

Alle 173 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder hätten das Flugzeug auf dem Rollfeld sicher verlassen, betonte die Fluggesellschaft. Online veröffentlichte Videos zeigten hektische Passagiere beim Verlassen der Maschine über eine Notrutsche, während dichter Rauch unter dem Flugzeug hervorquoll.