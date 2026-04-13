Drei Mädchen bei Taylor-Swift-Tanzkurs ermordet: Eltern des Täters mitschuld

Die Ermordung von drei Mädchen im englischen Southport hätte einer langwierigen Untersuchung zufolge auch von der Familie des Täters verhindert werden können. Hätten die Eltern des damals Minderjährigen dessen eskalierendes Verhalten vor den Morden gemeldet und die Behörden es nicht versäumt, das Risiko zu sehen, wären die Morde "mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geschehen", sagte der Vorsitzende der öffentlichen Untersuchung, Adrian Fulford, in Liverpool.

Die Eltern trügen eine "erhebliche Mitschuld". Strafrechtliche Konsequenzen hat das zunächst aber nicht. Der damals 17 Jahre alte Täter hatte im Juli 2024 einen Taylor-Swift-Tanzkurs gestürmt und mit einem Messer um sich gestochen. Drei Mädchen im Alter von sechs, sieben und neun Jahren starben, weitere acht Kinder und zwei Erwachsene wurden teils schwer verletzt. Der Täter wurde Anfang 2025 zu mindestens 52 Jahren Gefängnis verurteilt.